В Анапе почтальона осудили за присвоение пенсий

В суде установлено, что с февраля по март 2015 года фигурантка, являясь почтальоном отделения связи «Гостагаевская», вносила ложные сведения в квитанции и подделывала подписи получателей. Таким образом, она похитила у граждан 488 тыс. руб. Почта России из собственных средств возместила денежные средства пенсионерам, которые обратились с заявлением о хищении у них пенсий, пособий и других выплат.