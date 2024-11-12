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В Красноярском крае раскрыли аферу при выполнении муниципальных контрактов

В Боготольском районе мошенник присвоил деньги, предназначенные для сноса домов.

Источник: Комсомольская правда

В Боготольском районе пытались увести по мошеннической схеме один миллион триста тысяч рублей. Сумма предназначалась для сноса домов и вывоза того, что от них останется, по муниципальному контракту. 12 ноября в МВД по Красноярскому краю поделились подробностями этой истории.

В 2023 году предприниматель заключил муниципальные контракты с администрацией Боготола по результатам электронных аукционов. Бизнесмен должен был снести расселенные аварийные дома и вывезти строительный мусор. Но он даже не пытался это сделать.

Для получения денег по договорам он сделал фейковые документы о выполнении работ с ложными сведениями о транспортировке мусора на специальный полигон. В итоге он добился подписания актов о приемке выполненных работ без выезда на место и перечисления оговоренной оплаты.

После того как обман раскрылся, были заведены уголовные дела о мошенничестве. Недобросовестному подрядчику грозит до шести лет лишения свободы.