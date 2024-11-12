В Красноярском крае раскрыли аферу при выполнении муниципальных контрактов

В Боготольском районе пытались увести по мошеннической схеме один миллион триста тысяч рублей. Сумма предназначалась для сноса домов и вывоза того, что от них останется, по муниципальному контракту. 12 ноября в МВД по Красноярскому краю поделились подробностями этой истории.