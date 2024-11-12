Обгорело 52% тела: сибиряк пытался самостоятельно потушить пожар, но едва не погиб

Попытка потушить пожар чуть не убила жителя Бурятии. В сентябре 2024 года 37-летний мужчина увидел, что во дворе дома загорелась баня. Вместо того, чтобы дождаться приезда пожарных, он начал борьбу с пламенем в одиночку. Как и ожидалось, ни к чему хорошему это не привело.
Три раза он зашел внутрь помещения, охваченного огнем. Получил множественные ожоги второй и третей степени. Обгорела голова, лицо, шея, туловище, руки и бедро. Площадь ожогов составила 52% тела!
— Диагноз осложнял тяжелым ожоговым шоком и развитием ожоговой пневмонии, сепсиса. В реанимации мужчина долгое время находился на ИВЛ (прим. ред. — аппарат вентиляции легких). С помощью терапии у нас получилось стабилизировать состояние пациента, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова.
За его жизнь боролись 1,5 месяца. Хирурги, не переставая надеяться, проводили множество процедур, пересаживали кожу и… все получилось! Мужчина чувствует себя гораздо лучше, наконец, отправился домой. Ему предстоит дальнейшее лечение, но угрозы жизни больше нет.