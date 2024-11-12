Обгорело 52% тела: сибиряк пытался самостоятельно потушить пожар, но едва не погиб

Попытка потушить пожар чуть не убила жителя Бурятии. В сентябре 2024 года 37-летний мужчина увидел, что во дворе дома загорелась баня. Вместо того, чтобы дождаться приезда пожарных, он начал борьбу с пламенем в одиночку. Как и ожидалось, ни к чему хорошему это не привело.