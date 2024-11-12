Поругалась с матерью и ушла, выключив телефон: На Кубани 15-летнюю девочку нашла полиция

В Славянском районе полицейские оперативно нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры с мамой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краснодарскому краю.
«11 ноября 2024 в 17:55 в дежурную часть Отдела МВД России по Славянскому району 48-летняя местная жительница сообщила, что ее 15-летняя дочь после конфликта с ней ушла из дома и перестала выходить на связь», — сообщают правоохранители.
Уже в 20:40 того же дня сотрудникам уголовного розыска удалось установить, где находится подросток. Как оказалось, она гуляла по улице неподалеку от дома.
Сообщается, что здоровью девочки ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.