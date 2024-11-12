Поругалась с матерью и ушла, выключив телефон: На Кубани 15-летнюю девочку нашла полиция

«11 ноября 2024 в 17:55 в дежурную часть Отдела МВД России по Славянскому району 48-летняя местная жительница сообщила, что ее 15-летняя дочь после конфликта с ней ушла из дома и перестала выходить на связь», — сообщают правоохранители.