«Каждое новое утро как ад»: мать 17-летней жертвы массового убийства в Кумертау пытается жить дальше

В 2015 году на всю Россию прогремела новость о кровавой бойне, произошедшей в ночь на 17 апреля в небольшом башкирском городке Кумертау. Обычная на первый взгляд студенческая вечеринка закончилась жестокой расправой над пятерыми молодыми людьми, двое из которых даже не окончили школу. На телах несчастных судмедэксперты насчитали по 30−40 ножевых ранений. Выдвигались даже версии, что убийство было ритуальным, а ребят принесли в жертву, вот только реальность оказалось куда прозаичнее. Сейчас убийцы — Константин Сурков и Сергей Букаев — отбывают пожизненное наказание в колонии особого режима — «Черном дельфине».
С момента страшной трагедии прошло уже девять лет. Среди горожан уже мало кто вспоминает о расправе над студентами и школьниками, вот только их родные и близкие до сих пор не могут смириться с болью потери и найти в себе силы жить дальше. О своих переживаниях в беседе с «Комсомолкой» рассказала мама одного из убитых ребят — 17-летнего Рафаэля Н.
«КТО ВАМ СКАЗАЛ, ЧТО Я ЖИВУ?».
— А кто вам сказал, что я живу? Жизнь ушла, а кусок мяса ползает, во имя памяти сына, — горько усмехается Земфира. — Каждое новое утро для меня как ад, проклятье. Единственное, что спасает — я всегда чувствую поддержку сына. Рафка даже из другого мира помогает, охраняет, заботится обо мне. Постоянно мне снится, предупреждает. Мой соколик всегда со мной…
Для женщины эти девять лет стали настоящим кошмаром. Земфира признается, что с тех пор, как потеряла сына, ощущает себя неживой. Боль утраты не покидает ее ни на минуту, и каждый день становится борьбой с воспоминаниями о том, что было, и чего уже нет. Рафаэль был единственным и любимым сыном в семье.
!7-летний Рафаэль был волонтером и писал стихи.
— Мой сынок был для меня вымоленным чудом, единственным чудом, настоящим подарком небес, — вздыхает женщина.
Сейчас мама погибшего десятиклассника продолжает дело сына — Рафаэль был активным участником местной волонтерской группы. Сама же Земфира теперь занимается поиском пропавших людей, и это помогает ей заглушить боль, а также сохранить память о сыне.
— Мой сын — до сих пор моя самая главная гордость. Честный, добрый, отзывчивый парень. Мне хоть не стыдно людям в глаза смотреть. А еще, оказывается, он многим помогал, и теперь эти люди — мои друзья, — рассказывает мама Рафаэля. — Надо же делать так, чтобы и на том свете сыну не было за меня стыдно.
А вот на вопрос, простила ли она убийц сына, женщина отвечает категорично: нет и никогда не сможет простить.
— Я проклинаю их род, желаю им самого страшного, что может быть на земле, — честно признается Земфира.
ПЯТЬ ТЕЛ СРЕДИ ПОЖАРА.
О событиях той страшной ночи до сих пор вспоминать жутко. Напомним, что ранним утром 17 апреля жильцы дома по улице Карла Маркса почувствовали запах гари. Не раздумывая долго, местные вызвали пожарных. Поскольку дверь в квартиру на втором этаже была заперта изнутри, спасателям пришлось выбивать окно. Когда пожарные все же попали внутрь квартиры, то ужаснулись: в комнатах лежали пять истерзанных тел молодых людей. Позже судмедэксперты насчитают на телах по 30−40 ножевых ранений.
Новость о трагедии всколыхнула всю Россию. В других городах таким образом почтили память ребят. Здесь фотографии ребят разместили на Старом Арбате в Москве.
Среди жертв оказалась 17-летняя хозяйка квартиры Мария С., а также ее друзья: 17-летняя Анастасия С., ее друг и ровесник Рафаэль Н., а также влюбленная пара — 21-летняя Ирина С. и 22-летний Леонид П. Мария жила одна в квартире, доставшейся ей от бабушки, а ее мать время от времени навещала дочь. Соседи описывали девушку как общительную и дружелюбную, однако нередко в ее квартире собиралась шумная компания. Правда, участковому на шум никто не жаловался. Все списывали на подростковый возраст, когда особенно хочется свободы и веселья.
Новость о жестокой расправе разлетелось мгновенно: сначала по республике, а затем далеко за ее пределами. На место трагедии в считанные часы прибыл весь ведущий состав Следкома Башкирии, криминалисты и эксперты.
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА СОТНИ КИЛОМЕТРОВ.
Довольно быстро следователям удалось установить личности подозреваемых в кровавой бойне. Это были 21-летний Константин Сурков и 22-летний Сергей Букаев, которые в ту ночь также гостили у Марии, а наутро соседи видели, как они спешно покидали квартиру. Как только личности подозреваемых стали известны, в Башкирии объявили план-перехват. Останавливали каждую машину в поисках душегубов.
Тем временем в социальных сетях начали появляться скриншоты из «скайпа» — на них веселые ребята общаются с общей подругой из другого города. В кадре, помимо улыбающихся лиц участников вечеринки, засветились и их убийцы. Дата и время на скриншотах указывают на четвертый час ночи — всего за несколько часов до того, как произойдет безжалостная расправа.
Еще живые молодые люди вместе с душегубами.
Спустя сутки Сергей Букаев и Константин Сурков были задержаны на трассе Стерлитамак — Уфа. Полицейские их поймали в пригороде столицы региона, где они пытались продать пару гаджетов, украденные у своих жертв. По всей видимости парни рассчитывали заработать немного денег и продолжить скрываться от преследования.
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО?
После того, как новость о массовом убийстве облетела город, местные жители начали судачить, что, возможно, ребят принесли в жертву во время ритуального обряда. Более того, подобная версия проскальзывала и у следователей. Дело в том, что незадолго до своей гибели Маша выкладывала странные фотографии, где на ее руках красовались вырезанные пентаграммы — знаки, которые в некоторых культурах ассоциируются с оккультизмом. Интересно, что подобные символы были замечены и у других погибших.
Девушка выкладывала в соцсети фотографии с оккультными символами.
Впрочем, родные и знакомые ребят находили это просто подростковой шалостью и всячески отрицали их причастность к каким-либо оккультным сообществам. Напротив, они были активистами местные волонтерской группы «Некст», известной своей работой на различных мероприятиях и праздниках. Особенно среди ребят выделялся Рафаэль — юный поэт и активный участник КВН, который всегда стремился сделать мир вокруг себя лучше. Его одноклассница Настя, готовившаяся к выпускным экзаменам и поступлению в университет, также была частью этого дружного коллектива. Ребят сплотило общее дело и интересы.
ОБЫЧНАЯ ССОРА ИЗ-ЗА ТЕЛЕФОНА.
Так что же стало причиной массовой бойни? За что двое парней хладнокровно и жестоко расправились с пятерыми приятелями, не пощадив никого?
Как в итоге удалось выяснить следователям, той роковой ночью, когда хозяйка квартиры, Рафаэль и Настя отправились спать, между Сергеем Букаевым и Леонидом на кухне разгорелась ссора. Сергей обвинил Леню в краже своего мобильного телефона, что вызвало замешательство и напряжение у последнего. Посчитав эту реакцию как неопровержимое доказательство своей правоты, Букаев схватил со стола нож и ударил им несколько раз в грудь своего оппонента. В это время на кухню зашла девушка Леонида Ирина. Она даже не успела закричать, как Букаев подлетел к ней и перерезал горло.
Леонида и Ирину родители хотели похоронить рядом, но дождь помешал это осуществить.
Далее Сергей Букаев попросил своего приятеля Константина Суркова помочь ему избавиться от остальных свидетелей. Сначала преступники расправились с Рафаэлем, который спал в кладовке — ему досталось более 50 ножевых ранений. Затем они разбудили Машу, сказав, что срочно требуется ее помощь на кухне, а в гостиной зарезали ее и даже попытались расчленить тело, но не смогли.
Последней жертвой стала Настя, которую подонки сначала изнасиловали, затем убили и вырезали на теле пентаграммы. Чтобы запутать все следы преступления Букаев посыпал тела кокосовой стружкой, а затеи поджег ветошь на кухне. После этого преступники переоделись в чистую одежду, найденную в квартире, и скрылись с места преступления.
Последней жертвой стала 17-летняя Анастасия. Перед смертью школьницу изнасиловали.
ПЛАКАЛ НА КАМЕРУ.
В ходе расследования выяснилось, что оба молодых человека состояли на учете у психиатра. Этот факт породил множество слухов о том, что их поведение могло быть связано с психическими расстройствами. Некоторые утверждали, что жестокая расправа могла быть следствием их состояния. Однако все оказалось куда проще. Сурков и Букаев просто таким образом намеренно избежали призыва в армию.
Константина некоторые горожане обвиняли в увлечении сатанизмом, однако его родные опровергали эти слухи, утверждая, что это всего лишь образ, созданный для привлечения внимания. Знакомые описывали Костю как харизматичного и яркого человека, который умел находить общий язык с окружающими.
Сергей Букаев, напротив, воспринимался как замкнутый и нелюдимый молодой человек. Оба парня жили с мамами, не работали, выпивали и бездельничали. Как утверждал сам Букаев уже под стражей, в тот злополучный вечер он крепко выпил, а дальше — как в тумане. Уже после того, как убийц задержали, Сергей плакал на камеру и говорил, что ничего не помнит.
Сурков и Букаев успели добраться до пригорода Уфы, где были задержаны.
Сурков и Букаев были приговорены к пожизненному заключению. Близкие погибших ребят долгое время испытывали страх и неуверенность, надеясь на то, что виновные понесут суровое наказание. Многие из них признавались, что боялись, что суд может вынести более мягкий приговор. Детей родителям это, безусловно, не вернет.
ПОЛЕТЕЛИ ГОЛОВЫ.
После трагедии прокуратура провела расследование на наличие причин, которые могли привести к такому печальному исходу.
Несовершеннолетняя Маша, которая долгое время жила одна в своей квартире, была известна своими частыми прогулками занятий в колледже. Однако, несмотря на очевидные признаки проблем, работники учебного заведения не предприняли никаких действий. Полицейские не проводили профилактические обходы, что привело к тому, что они не знали о том, что молодежь распивает алкоголь в квартире Маши.
В ходе расследования выяснилось, что один из обвиняемых ранее уже имел судимость за грабеж и был на условном сроке. Однако ни учебное заведение, ни правоохранительные органы не проверяли его место работы и учебы. Более того, инспектора составляли фиктивные справки о проведении бесед с ним.
Заведующая отделением и классный руководитель Авиационного технического колледжа, где училась Мария, лишились своих должностей. Начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. Кроме того, начальник отдела участковых, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних, а также один из сотрудников центрального аппарата УФСИН России по РБ получили выговоры. Еще 19 человек оштрафовали.