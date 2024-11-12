«Каждое новое утро как ад»: мать 17-летней жертвы массового убийства в Кумертау пытается жить дальше

Как в итоге удалось выяснить следователям, той роковой ночью, когда хозяйка квартиры, Рафаэль и Настя отправились спать, между Сергеем Букаевым и Леонидом на кухне разгорелась ссора. Сергей обвинил Леню в краже своего мобильного телефона, что вызвало замешательство и напряжение у последнего. Посчитав эту реакцию как неопровержимое доказательство своей правоты, Букаев схватил со стола нож и ударил им несколько раз в грудь своего оппонента. В это время на кухню зашла девушка Леонида Ирина. Она даже не успела закричать, как Букаев подлетел к ней и перерезал горло.