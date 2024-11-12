На Дону задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа

В Ростовской области удалось задержать двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа, предназначенного для автоблокировки сигнальной установки. Ими оказались жители поселка Глубокий 18 и 21 года. Об этом сообщили в транспортной полиции по СКФО.