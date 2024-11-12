На Дону задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа

В Ростовской области удалось задержать двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа, предназначенного для автоблокировки сигнальной установки. Ими оказались жители поселка Глубокий 18 и 21 года. Об этом сообщили в транспортной полиции по СКФО.
По словам дончан, в социальных сетях они нашли предложение о работе. От сотрудников якобы требовалось расклеивать объявления, касаемые демонтажа. Со своим куратором молодые люди общались через мессенджер.
Предварительно, наставник поручил подозреваемым поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне станции «Глубокая-Погорелово». Дончане выполнили задание, используя при этом легковоспламеняющуюся жидкость. После чего получили 40 тысяч рублей от куратора.
Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.