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Приезжий уголовник устроил поножовщину в ночном заведении Владивостока

Ранее судимый житель Уссурийска устроил дебош во Владивостоке возле одного из ночных заведений на улице Светланской, один человек пострадал, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Конфликт произошёл в ночь с 9 на 10 ноября. Гость города, используя малозначительный повод, стал угрожать ножом посетителям одного из заведений у площади Борцов Революции. У одного из отдыхающих, 21-летнего юноши, мужчина потребовал предметы одежды, затем дебошир нанёс ему ножевое ранение и решил скрыться с места преступления на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.

Далеко хулиган не уехал, так как допустил столкновение с машиной Toyota Axio. Прибывший на место ДТП наряд полиции задержал нарушителя порядка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета в качестве оружия). Дебошира отправили под арест на два месяца, а потерпевшему оказали врачебную помощь в медицинском учреждении, сейчас здоровью юноши ничего не угрожает.

Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за насилие в отношении представителя власти. Он был приговорён к лишению свободы, из колонии вышел в феврале 2022 года.

Отметим, что во Владивостоке участились случаи подобного мелкого насильственного криминала. ИА DEITA.RU недавно делало подборку таких инцидентов, теперь полиция пишет ещё об одном: в дежурную часть отдела № 2 УМВД поступило сообщение местной жительницы, что на придомовой парковке по улице Калинина происходит драка. Правоохранители приехали на указанное место происшествия, но никого не нашли, из медицинских учреждений в полицию о жертвах драки и поножовщины тоже сообщений не поступало. Тем не менее проверка по факту этого инцидента проводится. В социальных сетях также распространяют видео с дракой, которая предположительно является той самой не обнаруженной полицейскими потасовкой.