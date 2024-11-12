Приезжий уголовник устроил поножовщину в ночном заведении Владивостока

Конфликт произошёл в ночь с 9 на 10 ноября. Гость города, используя малозначительный повод, стал угрожать ножом посетителям одного из заведений у площади Борцов Революции. У одного из отдыхающих, 21-летнего юноши, мужчина потребовал предметы одежды, затем дебошир нанёс ему ножевое ранение и решил скрыться с места преступления на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.
Далеко хулиган не уехал, так как допустил столкновение с машиной Toyota Axio. Прибывший на место ДТП наряд полиции задержал нарушителя порядка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета в качестве оружия). Дебошира отправили под арест на два месяца, а потерпевшему оказали врачебную помощь в медицинском учреждении, сейчас здоровью юноши ничего не угрожает.
Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за насилие в отношении представителя власти. Он был приговорён к лишению свободы, из колонии вышел в феврале 2022 года.
Отметим, что во Владивостоке участились случаи подобного мелкого насильственного криминала. ИА DEITA.RU недавно делало подборку таких инцидентов, теперь полиция пишет ещё об одном: в дежурную часть отдела № 2 УМВД поступило сообщение местной жительницы, что на придомовой парковке по улице Калинина происходит драка. Правоохранители приехали на указанное место происшествия, но никого не нашли, из медицинских учреждений в полицию о жертвах драки и поножовщины тоже сообщений не поступало. Тем не менее проверка по факту этого инцидента проводится. В социальных сетях также распространяют видео с дракой, которая предположительно является той самой не обнаруженной полицейскими потасовкой.