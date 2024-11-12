Приезжий уголовник устроил поножовщину в ночном заведении Владивостока

Отметим, что во Владивостоке участились случаи подобного мелкого насильственного криминала. ИА DEITA.RU недавно делало подборку таких инцидентов, теперь полиция пишет ещё об одном: в дежурную часть отдела № 2 УМВД поступило сообщение местной жительницы, что на придомовой парковке по улице Калинина происходит драка. Правоохранители приехали на указанное место происшествия, но никого не нашли, из медицинских учреждений в полицию о жертвах драки и поножовщины тоже сообщений не поступало. Тем не менее проверка по факту этого инцидента проводится. В социальных сетях также распространяют видео с дракой, которая предположительно является той самой не обнаруженной полицейскими потасовкой.