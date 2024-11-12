Стоматолог из Волгограда дважды спас пассажира авиалайнера

Героем в белом халате оказался врач-стоматолог из Волгограда. Михаил Покручин дважды спас жизнь одного из пассажиров на рейсе компании «Аэрофлот».
Молодой человек потерял сознание минут через 40 после взлета. Экипаж запросил по громкой связи нет ли в салоне медика. Волгоградец откликнулся.
«Пассажир был в небольшом расстройстве сознания, которое удалось восстановить при помощи нашатырного спирта и определенных манипуляций. Я дважды померил ему давление — оно было в норме, парень был стабилен», — рассказывает медик.
Однако через некоторое время пассажир все же потерял сознание. Вновь понадобилась помощь медика.
«Ничего сверхъестественного я не сделал, просто оказал первую помощь», — возражает волгоградец, которого с подачи Telegram-канала «Новости авиации» уже окрестили героем без плаща и шпаги.
Покручин смог привести пациента в сознание и попросил экипаж, чтобы ему обеспечили комфортные условия. До того, как самолет приземлился, и коллеги врача приняли больного на борт машины скорой медицинской помощи, молодой человек оставался в сознании.