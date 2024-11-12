В Перми председателя ТСЖ признали виновным в подкупе

«17 мая председатель правления одного из ТСЖ Перми получил от представителя компании, выполнявшей монтаж противопожарного трубопровода в жилом доме, средства в значительном размере за заключение договора с данной организацией по завышенной цене», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.