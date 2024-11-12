В Перми председателя ТСЖ признали виновным в подкупе

Председатель правления ТСЖ признали виновным в подкупе в Перми, сообщили в региональном следкоме.
Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 7 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере).
«17 мая председатель правления одного из ТСЖ Перми получил от представителя компании, выполнявшей монтаж противопожарного трубопровода в жилом доме, средства в значительном размере за заключение договора с данной организацией по завышенной цене», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Оплатили работу деньгами, собранными с жителей в качестве платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества.
Председателя ТСЖ задержали с поличным, когда он получал от подрядчика 120 тысяч рублей. Приговор — штраф.
Ранее perm.aif.ru писал, что руководитель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение открыть уголовное дело после падения глыбы льда с крыши на пермячку. ЧП произошло на улице Подлесной. Пострадала 71-летняя женщина.