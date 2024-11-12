Полицейского ранили в ночной драке в Алматы

Информацию о драке опубликовал Telegram-канал egovpress. По его данным, ночью возле кафе Pegas в Алатауском районе Алматы произошла драка, в результате чего капитан полиции получил ножевое ранение грудной клетки с левой стороны.
«Он находился не на службе. Подозреваемый из Жамбылской области был оперативно задержан», — говорится в сообщении.
В департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о драке. Сообщается о возбуждении уголовного дела по данному факту.
«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются», — сообщили в полиции.
Напомним, в октябре в Уральске полицейского ранили ножом во время его трудового отпуска. Тогда в полиции сообщали о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения здоровью.
А в сентябре мы сообщали, что при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по «горячим следам» и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.