Полицейского ранили в ночной драке в Алматы

А в сентябре мы сообщали, что при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по «горячим следам» и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.