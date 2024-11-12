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Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде многоэтажки в Ангарске

Спасатели эвакуировали девять человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар произошел в 17 микрорайоне Ангарска. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пламя охватило лестничную клетку на площади три квадратных метра.

— Огнеборцы эвакуировали девять человек, среди которых четыре ребенка. Пострадавших и погибших нет. С огнем боролись 24 специалиста и пять единиц техники МЧС России, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что неизвестные подожгли детскую коляску. Сейчас виновных ищут.

В это время в МЧС напоминают, что нельзя оставлять личные вещи и строительный мусор на лестничных площадках.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии пытался самостоятельно потушить пожар в бане, но вместо этого получил сильные ожоги. Врачи боролись за его жизнь на протяжение 1,5 месяцев.