Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде многоэтажки в Ангарске

Пожар произошел в 17 микрорайоне Ангарска. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пламя охватило лестничную клетку на площади три квадратных метра.
— Огнеборцы эвакуировали девять человек, среди которых четыре ребенка. Пострадавших и погибших нет. С огнем боролись 24 специалиста и пять единиц техники МЧС России, — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, пожар начался из-за того, что неизвестные подожгли детскую коляску. Сейчас виновных ищут.
В это время в МЧС напоминают, что нельзя оставлять личные вещи и строительный мусор на лестничных площадках.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии пытался самостоятельно потушить пожар в бане, но вместо этого получил сильные ожоги. Врачи боролись за его жизнь на протяжение 1,5 месяцев.