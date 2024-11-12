Бастрыкину доложат о расследовании смерти инвалида после избиения на Дону

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от донских следственных органов предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели 23-летнего жителя Сальского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что погибший был инвалидом.
Уже заведено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По данным «Известий», трагедия произошла летом 2024 года. По словам отца погибшего, его сына избили — с вечерней прогулки он вернулся с опухшей головой и жалобами на сильную боль в животе. Отец отвёз его в приёмное отделение, где врачи диагностировали ушиб поджелудочной железы. Несмотря на две операции спасти молодого человека не удалось.
По версии отца его сын сделал замечание подростку, управлявшему мотоциклом. Ссора переросла в драку, которые видели несколько человек.