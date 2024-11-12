Суд отказался освободить судью из свердловской колонии

Максим Якуш работал мировым судьей судебного участка № 1 Урупского района Карачаево-Черкесской Республики. В июне 2023 года он был приговорен к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух человек».
ДТП произошло 12 мая 2018 года на 44-м км федеральной трассы «Кавказ». Якуш ехал пьяным за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. Сам Якуш получил незначительные травмы. В другой машине водитель оказался серьезно ранен, а два его пассажира 19 и 35 лет погибли.
Якуша привезли на медосвидетельствование в больницу Черкесска, но он отказался от процедуры, что автоматически означает, что он был пьян. Мало того, из больницы он сбежал и спустя время был пойман в Ставрополе.