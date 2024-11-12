Суд пересмотрел приговор челябинке, избившей умирающего пенсионера

Напомним, в ноябре 2023 года осужденная в пьяном виде зашла в магазин и после замечания со стороны пожилого мужчины сначала толкнула его в спину, а потом стала бить по голове, сопровождая избиение нецензурной бранью. Она продолжила преследовать 72-летнего дедушку и избивать уже на улице до тех пор, пока он не перестал двигаться. Пострадавшего забрала машина скорой помощи, где он и умер от сердечного приступа.