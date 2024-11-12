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Самокатчик пострадал в ДТП в Ростове

Его с травмами доставили в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

Вчера, 11 ноября, в 13:30 в Ростове, в районе дома № 82/51 по улице Нариманова, в ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

— Водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, по предварительным данным, допустил столкновение с электросамокатом «Вуш» под управлением мальчика 2008 года рождения, который проезжал по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель электросамоката с полученными травмами доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.