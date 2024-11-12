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Житель Минска пойдет под суд после посещения тату-салона

Минчанин посетил тату-салон и получил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска пойдет под суд после посещения тату-салона. Подробности пишет sb.by.

В сообщении сказано, что минчанка привела в тату-салон молодого человека, который не только смог поддержать ее морально, но также предложил оплатить услугу. Мужчина оставил свои вещи, включая кошелек, на диване неподалеку от стойки ресепшн. Сам он пошел в кабинет, где смотрел за процессом.

В тот момент в салон пришел другой посетитель с другом, чтобы обсудить эскиз для своей татуировки. Когда он получил отказ из-за медицинских показаний, то друг воспользовался моментом и присвоил себе 260 рублей из оставленного кошелька.

Злоумышленника удалось установить благодаря камерам наблюдения, которые были установлены в фойе тату-салона. В отношении минчанина заведено уголовное дело за кражу.

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