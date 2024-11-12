Житель Минска пойдет под суд после посещения тату-салона

В сообщении сказано, что минчанка привела в тату-салон молодого человека, который не только смог поддержать ее морально, но также предложил оплатить услугу. Мужчина оставил свои вещи, включая кошелек, на диване неподалеку от стойки ресепшн. Сам он пошел в кабинет, где смотрел за процессом.