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Жителя Башкирии осудили за экстремизм в Сети

Ишимбайский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенного с использованием интернета.

Как сообщили в пресс-службе инстанции, 31 октября 2023 года подсудимый в переписке с участниками канала в telegram высказал свое мнение, содержащее враждебно-негативное отношение к правоохранительным органам, учителям и пенсионерам, которые якобы непосредственно причастны к политическим решениям в стране. Он публично призывал к нарушению их прав, свобод и законных интересов.

Подсудимый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.