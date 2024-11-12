Жителя Башкирии осудили за экстремизм в Сети

Подсудимый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.