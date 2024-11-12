Жителя Башкирии осудили за экстремизм в Сети

Как сообщили в пресс-службе инстанции, 31 октября 2023 года подсудимый в переписке с участниками канала в telegram высказал свое мнение, содержащее враждебно-негативное отношение к правоохранительным органам, учителям и пенсионерам, которые якобы непосредственно причастны к политическим решениям в стране. Он публично призывал к нарушению их прав, свобод и законных интересов.
Подсудимый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.