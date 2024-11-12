На дороге в Волгограде воспламенился легковой автомобиль

12 ноября в 07.34 на проезжей части ул. Кубинской в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся легковой автомобиль. Пламя распространилось на площади 5 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Огнеборцы оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали возгорание автомобиля. К счастью, в результате пожара никто не пострадал и не погиб.
Автомобилистам Волгоградской области напоминают о необходимости регулярного прохождения техосмотра. Во время движения важно обращать внимание на любую неисправность машины. Также нужно хранить в транспортном средстве огнетушитель.