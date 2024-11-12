Опасная «костоломная лихорадка» добралась до Новосибирска

В Новосибирске зафиксировано новое заболевание — лихорадка Денге, также известная как «костоломная лихорадка». Заболевание, которое массово поражает людей, добралось и до Новосибирской области, где оно подтверждено у восьми человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.