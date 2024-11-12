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Опасная «костоломная лихорадка» добралась до Новосибирска

Бить тревогу стоит при болях в мышцах и суставах.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске зафиксировано новое заболевание — лихорадка Денге, также известная как «костоломная лихорадка». Заболевание, которое массово поражает людей, добралось и до Новосибирской области, где оно подтверждено у восьми человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Основные симптомы — сильные боли в мышцах и суставах. Хотя конкретного лекарства пока нет, симптомы врачи могут облегчить. Регион также под угрозой вируса Коксаки, которым болеют дети.

Стоит отметить, что заражение происходит через укусы комаров в теплых странах. Ежегодно вирус поражает до 400 миллионов человек.

здоровье