Опасная «костоломная лихорадка» добралась до Новосибирска

В Новосибирске зафиксировано новое заболевание — лихорадка Денге, также известная как «костоломная лихорадка». Заболевание, которое массово поражает людей, добралось и до Новосибирской области, где оно подтверждено у восьми человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Основные симптомы — сильные боли в мышцах и суставах. Хотя конкретного лекарства пока нет, симптомы врачи могут облегчить. Регион также под угрозой вируса Коксаки, которым болеют дети.
Стоит отметить, что заражение происходит через укусы комаров в теплых странах. Ежегодно вирус поражает до 400 миллионов человек.