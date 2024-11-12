В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области, сообщает МЧС России.
«В новосибирском городе Чулыме загорелся двухквартирный частный дом. По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно выйти на улицу. Трехлетнего ребенка через окно спасли сотрудники полиции. Малыш в реанимации. Четырехлетний ребенок погиб: он испугался и спрятался за шкаф», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что 12 сотрудников и четыре единицы техники ликвидировали пожар на площади 128 «квадратов». Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.