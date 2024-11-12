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В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок

В Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб четырехлетний ребенок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в городе Чулым в Новосибирской области, сообщает МЧС России.

«В новосибирском городе Чулыме загорелся двухквартирный частный дом. По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно выйти на улицу. Трехлетнего ребенка через окно спасли сотрудники полиции. Малыш в реанимации. Четырехлетний ребенок погиб: он испугался и спрятался за шкаф», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что 12 сотрудников и четыре единицы техники ликвидировали пожар на площади 128 «квадратов». Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

несчастный случай