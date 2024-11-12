В Новосибирской области при пожаре погиб четырехлетний ребенок

«В новосибирском городе Чулыме загорелся двухквартирный частный дом. По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно выйти на улицу. Трехлетнего ребенка через окно спасли сотрудники полиции. Малыш в реанимации. Четырехлетний ребенок погиб: он испугался и спрятался за шкаф», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.