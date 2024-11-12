По делу Тимура Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы

Речь идет о квартире в районе Арбат площадью более 300 квадратных метров, кадастровая стоимость которой составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная — превышает 500 миллионов. На сайте по продаже недвижимости «Циан» цены на квартиры в этом доме меньшей площадью — 250 квадратных метров, стартуют от 520 миллионов и заканчиваются на 555 миллионах рублей.