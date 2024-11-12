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По делу Тимура Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает полмиллиарда рублей, следует из судебных и иных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о квартире в районе Арбат площадью более 300 квадратных метров, кадастровая стоимость которой составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная — превышает 500 миллионов. На сайте по продаже недвижимости «Циан» цены на квартиры в этом доме меньшей площадью — 250 квадратных метров, стартуют от 520 миллионов и заканчиваются на 555 миллионах рублей.

Согласно сведениям, которые есть в распоряжении РИА Новости, в квартире была зарегистрирована бывшая супруга Иванова Светлана.

Сейчас жилплощадь находится под арестом, о чем свидетельствует информация сервисов проверки недвижимости.

Как следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции, ходатайство о наложении в рамках уголовного дела ареста на имущество удовлетворил Басманный суд Москвы 26 июня. Номер дела в картотеке совпадает с номером постановления, указанного в сервисе проверки недвижимости, а указанный в нем номер уголовного дела совпадает с делом экс-замминистра, по которому ранее арестовали счета и автомобили.

Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и находится под стражей с конца апреля. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет бывшему замминистру взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.

недвижимость