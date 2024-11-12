Застолье обернулось трагедией: гости даже не подозревали, что в соседней комнате происходит убийство

В апреле 2024 подсудимая выпивала с тремя знакомыми на ферме в селе Старый Акульшет. В какой-то момент приревновала гражданского мужа, из-за чего они поссорились. Немного подождав, она взяла кухонный нож и ударила хозяина дома прямо в грудную клетку, пока тот лежал на кровати. 60-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.