Застолье обернулось трагедией: гости даже не подозревали, что в соседней комнате происходит убийство

В Тайшетском районе вынесли приговор ранее не судимой 52-летней женщине, которая признана виновной в убийстве. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР Иркутской области.
В апреле 2024 подсудимая выпивала с тремя знакомыми на ферме в селе Старый Акульшет. В какой-то момент приревновала гражданского мужа, из-за чего они поссорились. Немного подождав, она взяла кухонный нож и ударила хозяина дома прямо в грудную клетку, пока тот лежал на кровати. 60-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.
— О том, что случилось, подсудимая рассказала гостям, находившимся в соседней комнате. Они вызвали полицию и скорую помощь. Женщина с места преступления не скрывалась, ее задержали следователи, позже поместили под стражу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Жительница Тайшетского района признала свою вину, сейчас суд огласил приговор. Она отправится в колонию общего режима на семь лет.
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