В Волгограде суд вернул проданную мошенникам квартиру вдовы участника СВО

В Волгограде суд защитил права вдовы участника СВО, которая продала квартиру мошенникам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в начале года женщине стали звонить якобы сотрудники ЦБ РФ. Они убедили потерпевшую, что ее имущество выставлено на продажу на «черном рынке» и ее нужно срочно продать, а деньги перевести на «безопасный счет».
— Звонивший настаивал, что, когда риелтора поймают, то сделку аннулируют, вернут Г. все деньги и украшения. Женщина заключила договор купли-продажи квартиры, а потом поняла, что ее обманули, — рассказали в облсуде.
Завели уголовное дело. Вдова настаивала, что не собиралась по-настоящему продавать жилье и была убеждена в фиктивности сделки. Более того, она находилась в тяжелом психологическом состоянии после утраты супруга. Суд вернул квартиру собственнице.