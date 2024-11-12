В Волгограде суд вернул проданную мошенникам квартиру вдовы участника СВО

В Волгограде суд защитил права вдовы участника СВО, которая продала квартиру мошенникам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в начале года женщине стали звонить якобы сотрудники ЦБ РФ. Они убедили потерпевшую, что ее имущество выставлено на продажу на «черном рынке» и ее нужно срочно продать, а деньги перевести на «безопасный счет».