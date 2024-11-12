Пенсионерка утонула в ванне в Минске

«11 ноября в 17.11 спасатели получили информацию об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате в квартире по ул. Жилуновича в Минске», — рассказали в спасательном ведомстве.



Работники МЧС извлекли из ванны пенсионерку 1957 года рождения.