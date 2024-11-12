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КНБ пресечена экстремистская деятельность в Алматы и регионах

7 ноября 2024 года Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры Алматинской области с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы, Алматинской и Улытауской областях задержаны 5 граждан Казахстана, передает DKnews.kz.

Источник: КНБ

Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде «подписки о невыезде».

В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации.

Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 405 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.