КНБ пресечена экстремистская деятельность в Алматы и регионах

7 ноября 2024 года Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры Алматинской области с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы, Алматинской и Улытауской областях задержаны 5 граждан Казахстана, передает DKnews.kz.