КНБ пресечена экстремистская деятельность в Алматы и регионах

Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде «подписки о невыезде».
В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.
Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации.
Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 405 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.