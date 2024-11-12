В Ростове спасатели обнаружили масляное пятно в реке Дон

Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС города.
Масляное пятно заметили ростовчане. Они сообщили об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу. По словам горожан, в реке Дон, на улице Береговой, виднеется масляное пятно размером примерно 10 на 15 метров.
На место происшествия сразу же выехала дежурная смена спасателей. Специалисты исследовали устье реки. На место также прибыли сотрудники ГУ МВД по Ростовской области. Проводится проверка.
Ранее ученые сообщили о рекордном росте запасов промысловых моллюсков в Азовском море. Причиной такого явления стало повышение солености воды. За последние десять лет запасы моллюсков выросли в 16 раз.