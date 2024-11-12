Автобус № 58 вылетел в кювет около Юго-Западного кладбища в Воронеже

Автобус № 58 заметили в кювете у Юго-Западного кладбища в Воронеже, об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
«Пазик ушел в кювет», — написали воронежцы на «Яндекс Картах».
Авария спровоцировала пробку. На место выехали спасатели.
Как рассказали в ГУ МВД по региону, у дома № 245а на улице 9 Января 49-летний водитель ПАЗа не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и наехал на опору электроосвещения. Автобус получил механические повреждения, никто не пострадал.
Полиция проводит проверку.