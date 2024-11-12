Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус № 58 вылетел в кювет около Юго-Западного кладбища в Воронеже

На место выехали спасатели.

Автобус № 58 заметили в кювете у Юго-Западного кладбища в Воронеже, об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

«Пазик ушел в кювет», — написали воронежцы на «Яндекс Картах».

Авария спровоцировала пробку. На место выехали спасатели.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, у дома № 245а на улице 9 Января 49-летний водитель ПАЗа не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и наехал на опору электроосвещения. Автобус получил механические повреждения, никто не пострадал.

Полиция проводит проверку.