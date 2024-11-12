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В Башкирии экс-чиновник обвиняется в растрате

В Татышлинском районе экс-руководитель администрации Верхнетатышлинского сельсовета обвиняется в преступлении по статье «растрата».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2012 по 2021 год чиновник изготовил фиктивные муниципальные контракты между органом местного самоуправления и его сыном на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей, а также давал поручения своим подчиненным о составлении актов выполненных работ. Из-за его неправомерных действий администрации был причинен ущерб на сумму более 880 тысяч рублей.

«Обвиняемый признал вину. Благодаря принятым следствием мерам причиненный администрации сельского поселения ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.