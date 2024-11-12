В Башкирии экс-чиновник обвиняется в растрате

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2012 по 2021 год чиновник изготовил фиктивные муниципальные контракты между органом местного самоуправления и его сыном на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей, а также давал поручения своим подчиненным о составлении актов выполненных работ. Из-за его неправомерных действий администрации был причинен ущерб на сумму более 880 тысяч рублей.