В Амстердаме десятки человек устроили беспорядки и подожгли трамвай

В четверг, 7 ноября, в Амстердаме десятки человек в масках и с флагами Палестины напали на израильских болельщиков после матча футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива с амстердамским «Аяксом». По информации Bloomberg, в результате беспорядков пять болельщиков были госпитализированы, еще 30 человек получили ранения. Более 60 человек были арестованы.