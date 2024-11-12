В Амстердаме десятки человек устроили беспорядки и подожгли трамвай

По данным полицейских, о беспорядках на площади '40'45 (центральная площадь района Слотермеер на западе Амстердама) стало известно около 19:15 (21:15 мск). Стекла трамвая разбили камнями и забросили внутрь фейерверки, после чего тот загорелся.
The Jerusalem Post писала, что трамвай забрасывали, выкрикивая антисемитские лозунги. В полицейских также бросали камнями, задержаны по меньшей мере три человека.
По данным голландского телеканала, к беспорядкам ранее призвали в социальных сетях. Один из очевидцев рассказал о множестве «молодых людей на скутерах».
В четверг, 7 ноября, в Амстердаме десятки человек в масках и с флагами Палестины напали на израильских болельщиков после матча футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива с амстердамским «Аяксом». По информации Bloomberg, в результате беспорядков пять болельщиков были госпитализированы, еще 30 человек получили ранения. Более 60 человек были арестованы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил произошедшее с главой правительства Нидерландов Диком Схофом. Он заявил, что «крайне серьезно относится к спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля», и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах.
11 ноября голландская полиция объявила о пяти новых арестах в рамках расследования нападения на болельщиков, сообщает АР. Подозреваемые — мужчины в возрасте от 18 до 37 лет из Амстердама или близлежащих городов. Четверо до сих пор находятся под стражей, пятый освобожден, но остается подозреваемым.