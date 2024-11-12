Что известно о ситуации в Абхазии

ТАСС собрал основное о ситуации.
Задержания оппозиционеров
Как сообщил генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба, после проведения внеочередной сессии парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов, группа лиц совершила противоправные действия в отношении депутата.
По его словам, после этого задержали четверых граждан Абхазии, среди которых Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа.
Генпрокурор добавил, что «родственники задержанных и представители оппозиционных сил совершили попытку насильственного проникновения в здание Службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов».
Проводится процессуальная проверка.
Мнение оппозиции
Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц заявил о задержании пятерых оппозиционных активистов, среди которых Омар Смыр, экс-депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия.
Он назвал произошедшее «преследованием по политическим мотивам».
Абхазские оппозиционеры потребовали освободить задержанных.
Акция протеста
После задержания пятерых представителей оппозиции их сторонники перекрыли движение по Гумистинскому и Кодорскому мостам.
Акция протеста также проходит в Сухуме на площади Свободы.
После освобождения одного из активистов, абхазские протестующие временно разблокировали Кодорский мост.
ГАИ Абхазии сообщило о скоплении транспорта по обе стороны перекрытого Гумистинского моста.
Реакция властей
Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба попросил «воздержаться от дальнейших противоправных действий, нацеленных на дестабилизацию обстановки в республике».
Закон о статусе многофункциональных комплексов
Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании сессии приняли законопроект, регулирующий статус многофункциональных комплексов на территории республики.
Его подписал президент.
Ранее депутаты рекомендовали для вынесения на очередное заседание сессии парламента закона о ратификации межправительственного соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории Абхазии.
Однако до ратификации этого соглашения депутаты сочли необходимым обозначить в законодательстве понятие «многофункционального комплекса» с исключением из него апартаментов.
Об инвестсоглашении
30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.
Документ определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц.
Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы.
Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.
5 ноября в Сухуме общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.