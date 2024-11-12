«Приобрел электроинструмент и с его помощью вскрыл родительский сейф». В Минске 15-летний учащийся гимназии отдал курьеру мошенников $53 000 родительских сбережений

Уточняется, что посредник был задержан. В ГУВД отметили, что 29-летний житель Минска нашел незаконную подработку, однако успел «проработать» всего один день. Полученное от учащегося он разделил на две части. Говорится, что деньги он отдал следующему курьеру. Речь идет про 44-летнего жителя Могилевской области, который вывез их в соседнюю страну и передал еще одному посреднику.