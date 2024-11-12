«Приобрел электроинструмент и с его помощью вскрыл родительский сейф». В Минске 15-летний учащийся гимназии отдал курьеру мошенников $53 000 родительских сбережений

В Минске школьник отдал курьеру мошенников 53 тысячи долларов из сейфа родителей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Гимназист поверил мошенникам, вскрыл домашний сейф и отдал курьеру $53 тысячи родительских сбережений», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на линию 102 позвонила жительница Фрунзенского района, которая, вернувшись с работы, обнаружила беспорядок и вскрытый сейф. Из него пропали золотые и серебряные слитки, крупная сумма денег.
Сотрудники милиции выяснили, что родительские накопления взял 15-летний сын, который является учащимся одной из гимназий Минска. Ему в мессенджере позвонил неизвестный и сказал, что якобы в отношении его родителей заведено уголовное дело.
Для того, чтобы спасти родителей, у подростка потребовали крупную сумму денег, а также запретили разглашать информацию кому-либо, в том числе родителям и друзьям. Школьнику для убедительности мошенники прислали фотографию поддельного удостоверения.
В милиции отметили, что по требованию злоумышленников, подросток приобрел электроинструмент и с его помощью вскрыл родительский сейф. После этого он сфотографировал содержимое и отравил аферистам.
«На следующий день он положил ценности на общую сумму более 53 тысяч долларов в рюкзак и передал курьеру на территории Первомайского района», — говорится в сообщении.
Уточняется, что посредник был задержан. В ГУВД отметили, что 29-летний житель Минска нашел незаконную подработку, однако успел «проработать» всего один день. Полученное от учащегося он разделил на две части. Говорится, что деньги он отдал следующему курьеру. Речь идет про 44-летнего жителя Могилевской области, который вывез их в соседнюю страну и передал еще одному посреднику.
«С его слов, кураторы обещали заплатить ему за услугу, однако обманули», — уточнили в милиции.
Также сказано, что драгоценные слитки у минчанина забрала 55-летняя женщина из Минска, передавшая их далее по преступной цепочке. В ведомстве обратили внимание на то, что все фигуранты задержаны, проверка далее продолжается.
Ранее жительница Бобруйска отдала мошенникам все деньги семьи — 92 тысячи рублей: «Копили 10 лет, а потеряли за день».
Тем временем в Минске 13-летний мальчик перевел мошенникам 20 000 рублей, спасая деньги семьи: «Расспрашивал мальчика о присутствии рядом родителей».