Три иномарки столкнулись в Заводском районе

Крупная авария сразу с тремя авто произошла в Заводском районе Саратова. Иномарки не смогли разъехаться по правилам, 11 ноября, на улице Орджоникидзе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, первое столкновение произошло между 22-летним водителем «Дэу Нексия» и «Шкодой Йети» 33-летнего мужчины.
— После этого «Шкода» Врезалась в «Шевроле Клан», под управлением 43-летнего водителя, — пишут журналисты телеканала.
В итоге помощь медиков потребовалась водителю «Шкоды». Его отвезли в больницу. А в ДТП занялись госавтоинспекторы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе женщина зарезала своего спутника из-за ревности.