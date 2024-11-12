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Три иномарки столкнулись в Заводском районе

Водитель «Шкоды» пострадал в тройном ДТП в Саратове.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крупная авария сразу с тремя авто произошла в Заводском районе Саратова. Иномарки не смогли разъехаться по правилам, 11 ноября, на улице Орджоникидзе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, первое столкновение произошло между 22-летним водителем «Дэу Нексия» и «Шкодой Йети» 33-летнего мужчины.

— После этого «Шкода» Врезалась в «Шевроле Клан», под управлением 43-летнего водителя, — пишут журналисты телеканала.

В итоге помощь медиков потребовалась водителю «Шкоды». Его отвезли в больницу. А в ДТП занялись госавтоинспекторы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе женщина зарезала своего спутника из-за ревности.