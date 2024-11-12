Три иномарки столкнулись в Заводском районе

Крупная авария сразу с тремя авто произошла в Заводском районе Саратова. Иномарки не смогли разъехаться по правилам, 11 ноября, на улице Орджоникидзе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, первое столкновение произошло между 22-летним водителем «Дэу Нексия» и «Шкодой Йети» 33-летнего мужчины.