ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи Балаклавской ТЭС в Крыму

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС», — говорится в сообщении.
Установлено, что 29-летний мужчина в сентябре 2023 года установил связь со службой безопасности Украины с целью поддержания конфиденциального сотрудничества. По заданию СБУ мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов денежные средства, на которые закупил горючую жидкость.
«Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте совершения», — отмечается в релизе.
Возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК России.