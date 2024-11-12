ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи Балаклавской ТЭС в Крыму

Установлено, что 29-летний мужчина в сентябре 2023 года установил связь со службой безопасности Украины с целью поддержания конфиденциального сотрудничества. По заданию СБУ мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов денежные средства, на которые закупил горючую жидкость.