Пенсионер хотел пройти медосмотр без очереди и едва не лишился 200 тысяч рублей

С не совсем типичной схемой обмана столкнулся 68-летний пенсионер из Кировского района Саратова. Известно, что мужчине позвонил якобы работник поликлиники и предложил пройти медосмотр. А чтобы не стоять в очередях, он продиктовал по требованию собеседника код из смс. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД города, затем пенсионеру стали звонить якобы из Центробанка и ФСБ.