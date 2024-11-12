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Пенсионер хотел пройти медосмотр без очереди и едва не лишился 200 тысяч рублей

Полицейский из Саратова отговорил пенсионера переводить аферистам 200 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С не совсем типичной схемой обмана столкнулся 68-летний пенсионер из Кировского района Саратова. Известно, что мужчине позвонил якобы работник поликлиники и предложил пройти медосмотр. А чтобы не стоять в очередях, он продиктовал по требованию собеседника код из смс. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД города, затем пенсионеру стали звонить якобы из Центробанка и ФСБ.

— Ему сообщили, что для «спасения» своих денег их нужно перевести на «безопасный» счет. Пенсионер снял деньги со счета и пошел в торговый центр, — пишут журналисты телеканала.

Мужчина уже хотел перевести через банкомат 200 тысяч рублей, когда к нему подошел полицейский. Стражу порядка удалось отговорить пенсионера. Теперь заведено уголовное дело и идет разбирательство.