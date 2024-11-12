В центре Ростова водитель иномарки протаранил припаркованные автомобили

Напомним, что 9 ноября в Неклиновском районе в ДТП погибла пожилая велосипедистка. Трагедия произошла в селе Долоковка. Водитель «Дэу Матиз» двигалась по трассе, когда навстречу ей ехала велосипедистка. Не убедившись в безопасности, пожилая женщина попала под колеса легковушки. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.