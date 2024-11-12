В центре Ростова водитель иномарки протаранил припаркованные автомобили

В центре Ростова водитель иномарки врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщили в Госавтоинпекции по Ростовской области. ДТП произошло 11 ноября около 22:20.
По предварительной информации ведомства, 20-летний водитель BMW двигался в районе дома № 188. В какой-то момент он не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Легковушку занесло, и она врезалась в припаркованные автомобили Mercedes-Benz и Jetour. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что 9 ноября в Неклиновском районе в ДТП погибла пожилая велосипедистка. Трагедия произошла в селе Долоковка. Водитель «Дэу Матиз» двигалась по трассе, когда навстречу ей ехала велосипедистка. Не убедившись в безопасности, пожилая женщина попала под колеса легковушки. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.