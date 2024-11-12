Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крымском районе выявили незаконную продажу 5 гектаров земли властями

В Крымском районе выявили незаконную продажу 5 гектаров земли властями, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Администрация заключила договор купли-продажи земельного участка без проведения торгов. Был продан участок, предназначенный для овощеводства.

На земельном участке расположена теплица площадью 88,2 квадратных метрах, что вызвало несоразмерность между площадью строения и земельным участком.

Новый собственник разделил купленную территорию на 72 части, изменив вид разрешенного использования на индивидуальное жилищное строительство.

В прокуратуре отметили, что власти не провели торги, обойдя законодательство.