В Крымском районе выявили незаконную продажу 5 гектаров земли властями

Администрация заключила договор купли-продажи земельного участка без проведения торгов. Был продан участок, предназначенный для овощеводства.
На земельном участке расположена теплица площадью 88,2 квадратных метрах, что вызвало несоразмерность между площадью строения и земельным участком.
Новый собственник разделил купленную территорию на 72 части, изменив вид разрешенного использования на индивидуальное жилищное строительство.
В прокуратуре отметили, что власти не провели торги, обойдя законодательство.