В Нариманове без отопления остаются семь многоквартирных домов

Ранее со ссылкой на администрацию Наримановского района сообщалось, что 2 ноября порядка 2 тыс. человек, проживающих в 18 домах в городе Нариманове, остались без отопления из-за коммунальных аварий. 4 ноября тепло в эти дома вернули, но в городе возникли новые аварии, из-за которых вновь было отключено отопление в многоквартирных домах и соцобъектах. 7 ноября губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что городу выделят 5 млн рублей для ремонта двух участков магистральной теплотрассы для решения проблемы с отоплением.