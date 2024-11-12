В Нариманове без отопления остаются семь многоквартирных домов

Ранее со ссылкой на администрацию Наримановского района сообщалось, что 2 ноября порядка 2 тыс. человек, проживающих в 18 домах в городе Нариманове, остались без отопления из-за коммунальных аварий. 4 ноября тепло в эти дома вернули, но в городе возникли новые аварии, из-за которых вновь было отключено отопление в многоквартирных домах и соцобъектах. 7 ноября губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что городу выделят 5 млн рублей для ремонта двух участков магистральной теплотрассы для решения проблемы с отоплением.
«В настоящее время горячее водоснабжение и отопление поступает в 49 многоквартирных домов. В семи многоквартирных домах расположенных по адресу: Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, ул. Центральная, д. 7, 9, 11, Астраханская, д. 3, 5, 7, 10 горячее водоснабжение и отопление не поступает в связи с проведением ремонтных работ на инженерных сетях теплоснабжения», — говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью врио главы города Нариманов Ольги Кудряшовой.
В администрации заметили, что ремонтные работы планируется завершить до конца дня. Причиной проблем с отоплением в городе стали старые сети теплоснабжения, износ которых составляет 90%.
Ранее сообщалось, что работы по устранению аварийной ситуации и обеспечению теплоснабжением оставшихся многоквартирных домов находятся на контроле органов прокуратуры области.
Нариманов расположен в 45 км к северу от Астрахани, на правом берегу Волги, является административным центром Наримановского района. По данным из открытых источников, в Нариманове проживает более 10 тыс. человек. Днем в Нариманове температура воздуха составит примерно 5 градусов, ночью ожидается до минус 4.