Лжеброкер выманил у жительницы Сарова более миллиона рублей

Жительница Сарова осталась без 1 283 493 рублей из-за лжеброкера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Мошенник связался с женщиной в мессенджере и пообещал ей приличную прибыль на инвестиционной бирже. Следуя указаниям афериста, саровчанка скачала приложение, оформила брокерский счет и в течение месяца его пополняла.
После этого лжеброкер предложил горожанке внести на счет более крупную сумму. Желая разбогатеть, женщина выполнила и это условие. В тот же день онлайн-кабинет саровчанки заблокировали.
Сейчас мошенников ищут. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что жители Выксы перевели аферистам 4 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.