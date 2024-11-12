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Лжеброкер выманил у жительницы Сарова более миллиона рублей

Аферист пообещал ей хорошую прибыль.

Жительница Сарова осталась без 1 283 493 рублей из-за лжеброкера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Мошенник связался с женщиной в мессенджере и пообещал ей приличную прибыль на инвестиционной бирже. Следуя указаниям афериста, саровчанка скачала приложение, оформила брокерский счет и в течение месяца его пополняла.

После этого лжеброкер предложил горожанке внести на счет более крупную сумму. Желая разбогатеть, женщина выполнила и это условие. В тот же день онлайн-кабинет саровчанки заблокировали.

Сейчас мошенников ищут. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что жители Выксы перевели аферистам 4 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.