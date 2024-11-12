Заседание по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» пройдет 12 ноября в Волгограде

— Четыре года этот кошмар длится и никто так и не понес ответственности за то, что стало с моим сыном, — так отреагировала на решение суда Татьяна. Женщина не исключает, что представители беглого коммерсанта в Волгограде все эти годы «заносили кому надо деньги».