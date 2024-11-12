Водитель автобуса «ПАЗ» сбил мужчину в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле днем 11 ноября водитель автобуса сбил 19-летнего пешехода, который шел по тротуару к остановочному комплексу. Инцидент случился возле остановки у кинотеатра на проспекте Ленина.
По данным ГИБДД, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» допустил занос транспортного средства с последующим наездом на пешехода. Пострадавшего молодого человека доставили в «Демидовскую городскую больницу», после осмотра медиками его отпустили домой.
В автобусе в момент ДТП находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал.
Водитель прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения — трезв.
«На месте ДТП сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия снежного наката на покрытии проезжей части, выдано предписание в обслуживающую организацию на устранение недостатков», — сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».