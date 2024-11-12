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Курьер на велосипеде врезался в прохожую в Москве и напал на нее

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении курьера на женщину в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа сообщается, что в Москве курьер на велосипеде сбил женщину на тротуаре. Но вместо извинений он ударил ее в живот, угрожал и оскорблял. Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

СК