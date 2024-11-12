Курьер на велосипеде врезался в прохожую в Москве и напал на нее

«В социальных медиа сообщается, что в Москве курьер на велосипеде сбил женщину на тротуаре. Но вместо извинений он ударил ее в живот, угрожал и оскорблял. Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.