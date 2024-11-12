Глава МВД Башкирии назвал средний размер взятки в республике

«Чаще всего коррупция выявляется в таких социальных сферах, как образование, строительство, ЖКХ. Это так называемая “бытовая коррупция”, с которой граждане сталкиваются в повседневной жизни», — отметил министр.
Например, были установлены факты, когда руководители ряда образовательных учреждений требовали от работников передавать им в качестве вознаграждения часть стимулирующих выплат, начисляемых из бюджета в виде господдержки. Работники же, находясь в подчинении и зависимом положении от начальников, соглашались на эти условия, ежемесячно передавая наличные, либо перечисляли деньги на банковскую карту.
«Всего установлено 52 таких факта, возбуждены уголовные дела в отношении 10 руководителей образовательных учреждений. При этом общая сумма полученных взяток иногда превышала 3 млн рублей, — проинформировал собеседник информагентства. — Еще одна треть коррупционных преступлений совершается в форме мошенничества, когда должностные лица, используя служебное положение, злоупотребляют доверием и совершают противоправные деяния. Такие преступления характерны для строительной отрасли, бюджетной сферы и предпринимательства. Всего пресечено 275 коррупционных фактов мошеннических действий со стороны должностных лиц».
Так, в Уфе возбуждены уголовные дела в отношении руководителей строительных организаций, которые под предлогом строительства жилья получили деньги от граждан на первоначальный взнос, но потом свои обязанности не выполнили, а деньги присвоили. Причиненный ущерб составил свыше 3 млн рублей.