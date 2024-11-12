Глава МВД Башкирии назвал средний размер взятки в республике

Например, были установлены факты, когда руководители ряда образовательных учреждений требовали от работников передавать им в качестве вознаграждения часть стимулирующих выплат, начисляемых из бюджета в виде господдержки. Работники же, находясь в подчинении и зависимом положении от начальников, соглашались на эти условия, ежемесячно передавая наличные, либо перечисляли деньги на банковскую карту.