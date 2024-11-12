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Полицейские разыскивают двух омичей, укравших из магазина продукты и БАДы

Один из подозреваемых показал продавьцу поддельный чек.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полицейские разыскивают двух мужчин, подозреваемых в краже из магазина. Действия одного из омичей попали на видео.

Первая кража произошла в одном из магазинов, расположенных в Камерном переулке. Там неизвестный омич украл продукты и алкоголь.

Фото: УМВД России по Омской области.

Второй омич украл из магазина на улице 6-й Станционной биодобавки. Мужчина показал кассиру с телефона чек с оплатой, но позже стало понятно — он поддельный. Общая сумма ущерба составила 7,1 тыс. рублей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят звонить по телефонам: 9−908−118−40−79, 8−951−426−21−19, 8−913−656−37−24, 79−34−02 или 79−25−02.