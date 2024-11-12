В Ростовской области СК завел дело после пожара с шестью погибшими

В Ростовской области СУ СК завели уголовное дело после пожара, где погибли шесть человек. Трагедия произошла в хуторе Стархов Семикаракорского района в ночь на 12 ноября.
По версии следствия, в одном из частных домов сельского поселения произошел пожар с последующим задымлением. Во время ЧП погибли шесть человек, еще несколько дончан смогли спастись.
— Следователем и криминалистом следственного управления выполняется осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз, допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших, — прокомментировали в региональном ведомстве.
Отметим, что Прокуратура Ростовской области организовала проверку. На место происшествия выехал заместитель прокурора региона Сергей Капитонов. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.