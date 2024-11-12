В колонии Пермского края появились проблемы с продовольствием

«В учреждении перестали принимать продукты питания: мясная продукция, майонез, кетчуп, сгущенное молоко, овощи, фрукты и т. д. Их не принимают, так как они относятся к числу скоропортящихся продуктов питания. Хотя все они имеют срок хранения более 5 суток», — пишут родственники заключенных.