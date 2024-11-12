Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В колонии Пермского края появились проблемы с продовольствием

Родственники заключенных не могут передать продукты.

Источник: Комсомольская правда

Родственники отбывающих наказание в исправительной колонии № 40 в Кунгуре жалуются на невозможность передачи продуктов питания заключенным. Об этом сообщила Ева Меркачева, опубликовав в социальных сетях обращение близких заключенных.

«В учреждении перестали принимать продукты питания: мясная продукция, майонез, кетчуп, сгущенное молоко, овощи, фрукты и т. д. Их не принимают, так как они относятся к числу скоропортящихся продуктов питания. Хотя все они имеют срок хранения более 5 суток», — пишут родственники заключенных.

Кроме того, комнаты приема в ИК-40 оснащены холодильным оборудованием. Поэтому проблем с хранением продуктов возникнуть не должно.

Ева Меркачева пообещала разобраться в ситуации: «Ситуация с казенным питанием требует проверки. Пошлю запросы в прокуратуру и УПЧ».