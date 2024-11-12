В колонии Пермского края появились проблемы с продовольствием

Родственники отбывающих наказание в исправительной колонии № 40 в Кунгуре жалуются на невозможность передачи продуктов питания заключенным. Об этом сообщила Ева Меркачева, опубликовав в социальных сетях обращение близких заключенных.
«В учреждении перестали принимать продукты питания: мясная продукция, майонез, кетчуп, сгущенное молоко, овощи, фрукты
Кроме того, комнаты приема в ИК-40 оснащены холодильным оборудованием. Поэтому проблем с хранением продуктов возникнуть не должно.
Ева Меркачева пообещала разобраться в ситуации: «Ситуация с казенным питанием требует проверки. Пошлю запросы в прокуратуру и УПЧ».