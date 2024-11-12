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Под Гродно водитель Volkswagen погиб, врезавшись в грузовой автомобиль «Камаз»

Автомобиль Volkswagen врезался в грузовой «Камаз» под Гродно.

Источник: Комсомольская правда

Под Гродно водитель Volkswagen погиб, врезавшись в грузовой автомобиль «Камаз», сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что 12 ноября около 07.00 49-летний водитель Volkswagen ехал по автодороге Р-99 «Барановичи — Пограничный — Гродно». Неподалеку от деревни Зарубичи в направлении Гродно водитель врезался в грузовой автомобиль «Камаз» с полуприцепом, который ехал в попутном направлении. За рулем большегруза находился 65-летний водитель.

В ведомстве сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen погиб.

Автомобиль Volkswagen врезался в грузовой «Камаз» под Гродно. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.

Ранее два водителя погибли в лобовом ДТП Nissan и Opel под Добрушем.

Кроме того, автомобиль скорой медпомощи попал в ДТП на Машерова в Минске.

Тем временем в Минске 15-летний учащийся гимназии отдал курьеру мошенников $53 000 родительских сбережений: «Приобрел электроинструмент и с его помощью вскрыл родительский сейф».