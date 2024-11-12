Под Гродно водитель Volkswagen погиб, врезавшись в грузовой автомобиль «Камаз»

Сообщается, что 12 ноября около 07.00 49-летний водитель Volkswagen ехал по автодороге Р-99 «Барановичи — Пограничный — Гродно». Неподалеку от деревни Зарубичи в направлении Гродно водитель врезался в грузовой автомобиль «Камаз» с полуприцепом, который ехал в попутном направлении. За рулем большегруза находился 65-летний водитель.