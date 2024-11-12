Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми у ТРК «Семья» автомобиль BMW сбил пешехода

Авария произошла на улице Николая Островского.

Источник: Аргументы и факты

Автомобиль BMW сбил пешехода у ТРК «Семья», сообщили perm.aif.ru в УМВД России по городу Перми.

Авария произошла 11 ноября около 22:59.

«По улице Николая Островского со стороны улицы Революции в направлении улицы Тимирязева двигался автомобиль BMW под управлением водителя 2004 года рождения. В районе дома № 63 он допустил наезд на пешехода 1970 года рождения. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте», — рассказали perm.aif.ru в полиции.

Пешехода с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми сбитый иномаркой пешеход скончался до приезда скорой. Это произошло у дома № 38 по улице Яблочкова. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу утром 12 ноября. Полиция проводит проверку по факту ДТП.