В Перми у ТРК «Семья» автомобиль BMW сбил пешехода

Автомобиль BMW сбил пешехода у ТРК «Семья», сообщили perm.aif.ru в УМВД России по городу Перми.
Авария произошла 11 ноября около 22:59.
«По улице Николая Островского со стороны улицы Революции в направлении улицы Тимирязева двигался автомобиль BMW под управлением водителя 2004 года рождения. В районе дома № 63 он допустил наезд на пешехода 1970 года рождения. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте», — рассказали perm.aif.ru в полиции.
Пешехода с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми сбитый иномаркой пешеход скончался до приезда скорой. Это произошло у дома № 38 по улице Яблочкова. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу утром 12 ноября. Полиция проводит проверку по факту ДТП.