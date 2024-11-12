В Перми у ТРК «Семья» автомобиль BMW сбил пешехода

«По улице Николая Островского со стороны улицы Революции в направлении улицы Тимирязева двигался автомобиль BMW под управлением водителя 2004 года рождения. В районе дома № 63 он допустил наезд на пешехода 1970 года рождения. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте», — рассказали perm.aif.ru в полиции.