Ребёнку проломило челюсть бревном на детской площадке в Уфе

Как нам рассказала мама пострадавшего Ильдара, она привела 6-летнего сына гулять в парке Лесоводов. Там пацан побежал на новые качели. Но вдруг они рухнули, и в лицо мальчику прилетело бревно. Детсадовца с окровавленной челюстью на скорой увезли в больницу, где он провёл 10 дней. У ребёнка — открытый перелом челюсти в трёх местах. Врачи сказали, что мальчик выжил, потому что он лёгкий. Удар мог бы быть смертельным, но ребёнка отбросило, как куклу.