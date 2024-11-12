Ребёнку проломило челюсть бревном на детской площадке в Уфе

Как нам рассказала мама пострадавшего Ильдара, она привела 6-летнего сына гулять в парке Лесоводов. Там пацан побежал на новые качели. Но вдруг они рухнули, и в лицо мальчику прилетело бревно. Детсадовца с окровавленной челюстью на скорой увезли в больницу, где он провёл 10 дней. У ребёнка — открытый перелом челюсти в трёх местах. Врачи сказали, что мальчик выжил, потому что он лёгкий. Удар мог бы быть смертельным, но ребёнка отбросило, как куклу.
По словам мамы, сразу после ЧП прибежали местные чиновники, всё опечатали и заявили, что территория вообще-то на ремонте и находиться тут никто якобы и не должен был. Теперь родители намерены наказать ответственных. Восстановление ребёнка займёт минимум полгода, он всё ещё не может есть твёрдую пищу.