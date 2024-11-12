Центр Владивостока может затопить канализационными стоками из-за демонтажа подпорной стены

Жители дома пишут в социальных сетях, что на площадке, которую раскапывает экскаватор, находится канализационный коллектор, в случае повреждения которого с учётом естественного уклона будут залиты стоками улица Прапорщика Комарова и Океанский проспект. Также есть риски повреждения водовода и электрического кабеля.