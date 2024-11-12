Центр Владивостока может затопить канализационными стоками из-за демонтажа подпорной стены

По словам жильцов, рабочие сносят стену высотой порядка четырёх метров, расположенной на расстоянии менее 10 метров от жилых домов. Уже уничтожены зелёные насаждения, идут работы по снятию слоя грунта. Жильцы опасаются, что грунт может обрушиться во двор дома напротив (Прапорщика Комарова, 27).
Жители дома пишут в социальных сетях, что на площадке, которую раскапывает экскаватор, находится канализационный коллектор, в случае повреждения которого с учётом естественного уклона будут залиты стоками улица Прапорщика Комарова и Океанский проспект. Также есть риски повреждения водовода и электрического кабеля.
Рабочие утверждают, что заказчиком работ якобы является администрация Владивостока, но подробностей рассказать не могут, как и предъявить разрешительные документы на проведение работ.
Ранее жители улицы Садовой сообщали, что рабочие в процессе модернизации теплотрассы повредили канализационный коллектор во дворе, а часть Первомайского района осталась без электричества после того, как техника тепловиков перебила кабель.