Нижегородские полицейские раскрыли убийство спустя 28 лет

Так, уголовное производство возбудили в ноябре 1996 года по п. «г» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью).
Тогда во дворе павловской школы обнаружили тело молодой девушки с признаками насильственной смерти.
Преступление оставалось не раскрытым на протяжении почти 28 лет. Этим летом правоохранители установили причастность 63-летнего жителя Павлова.
Установлено, что в ноябре 1996 года нетрезвый обвиняемый, находясь в городе Павлово Нижегородской области, встретил ранее ему незнакомую 17-летнюю девушку. Тогда он решил проводить ее до дома.
По пути между ними произошла ссора. Затем злоумышленник нанес имевшимся при нем ножом множественные колото-резаные ранения по телу потерпевшей.
С целью сокрытия следов преступления обвиняемый переместил тело девушки за гаражи школы и скрылся.
Вменяемые ему обвинения мужчина признал.
Ранее нижегородские следователи раскрыли тройное убийство 24-летней давности.
Следствием и судом установлено, что в конце августа 1999 года в деревне Беласовка Семеновского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил ножом хозяина лесопильного цеха.
Затем он проследовал в дом убитого и также расправился с родным братом владельца производства и мужчиной, зашедшим к братьям в гости.
После совершенного преступления злоумышленник сбежал и был объявлен в федеральный розыск.
Также сообщалось, что кировские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске 27 лет мужчину.
В этом же 1996 году следователем Первомайского РОВД города Кирова было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.
Была установлена причастность двух жителей Сыктывкара к хищению шин для грузовиков у одного из кировских предприятий. Размер нанесенного ущерба составил 365 млн рублей (в ценах того времени). Фигуранты скрылись.