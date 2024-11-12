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Нижегородские полицейские раскрыли убийство спустя 28 лет

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, в регионе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в 1996 году.

Источник: РИА "Новости"

Так, уголовное производство возбудили в ноябре 1996 года по п. «г» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью).

Тогда во дворе павловской школы обнаружили тело молодой девушки с признаками насильственной смерти.

Преступление оставалось не раскрытым на протяжении почти 28 лет. Этим летом правоохранители установили причастность 63-летнего жителя Павлова.

Установлено, что в ноябре 1996 года нетрезвый обвиняемый, находясь в городе Павлово Нижегородской области, встретил ранее ему незнакомую 17-летнюю девушку. Тогда он решил проводить ее до дома.

По пути между ними произошла ссора. Затем злоумышленник нанес имевшимся при нем ножом множественные колото-резаные ранения по телу потерпевшей.

С целью сокрытия следов преступления обвиняемый переместил тело девушки за гаражи школы и скрылся.

Вменяемые ему обвинения мужчина признал.

Ранее нижегородские следователи раскрыли тройное убийство 24-летней давности.

Следствием и судом установлено, что в конце августа 1999 года в деревне Беласовка Семеновского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил ножом хозяина лесопильного цеха.

Затем он проследовал в дом убитого и также расправился с родным братом владельца производства и мужчиной, зашедшим к братьям в гости.

После совершенного преступления злоумышленник сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Также сообщалось, что кировские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске 27 лет мужчину.

В этом же 1996 году следователем Первомайского РОВД города Кирова было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.

Была установлена причастность двух жителей Сыктывкара к хищению шин для грузовиков у одного из кировских предприятий. Размер нанесенного ущерба составил 365 млн рублей (в ценах того времени). Фигуранты скрылись.

СК